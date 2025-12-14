A Inter de Milão é a líder do Campeonato Italiano e busca se manter no topo com uma contratação da rival Juventus – em uma transação que uniria irmãos no mesmo time. Segundo o jornal italiano La Gazzetta, a Nerazzurri quer liberar o meio-campista Davide Frattesi e, com isso, abrir uma vaga para a negociação de Khéphren Thuram, que se juntaria ao irmão Marcus Thuram na equipe.

continua após a publicidade

A mesma publicação afirma que essa transferência pode ocorrer em um formato de troca entre os dois times, já que Frattesi foi treinado por Luciano Spalletti – técnico da Juventus – na seleção italiana, e é avaliado como um atleta que se encaixa nas ideias de jogo da Velha Senhora.

Khéphren Thuram, por sua vez, oferece uma boa mistura de capacidade física e técnica, algo considerado como um trunfo para a Inter de Milão, comandada por Cristian Chivu, em função da pouca disponibilidade de opções para a posição. O pai de Khéphren e Marcus Thuram – o lendário Lilian Thuram, ídolo da Juventus – estaria acompanhando a situação de perto, tendo influência na decisão final do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gonzalo Garcia x Khephren Thuram-Ulien em Real Madrid x Juventus pelo Mundial de Clubes (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

📋 Como estão Inter de Milão e Juventus na Serie A?

A Inter de Milão é a líder do Campeonato Italiano, com 33 pontos. O próximo jogo é contra o Bologna, na sexta-feira (19), às 16h, válido pela semifinal da Supercopa Italiana. A Juventus, por sua vez, está na sétima colocação do campeonato, com 23 pontos, mas ainda joga na rodada: também contra o Bologna, neste domingo (14), às 16h45.