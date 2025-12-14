O Al-Rayyan executou uma cláusula contratual que previa a extensão do vínculo de Róger Guedes até julho de 2026, com valorização salarial. Além disso, o clube do Catar ampliou o contrato do atacante brasileiro de 29 anos até 2027 e mantém negociações para uma renovação ainda mais longa, com o objetivo de reduzir os riscos de perdê-lo no mercado. As tratativas são conduzidas junto ao empresário Paulo Pitombeira e frustram o sonho de alguns clubes brasileiros, que demonstravam interesse na contratação do jogador, especialmente em um período próximo à abertura da janela de transferências.

Comandado por Artur Jorge, o Al-Rayyan apresentou um projeto esportivo que prevê a permanência de Guedes após o término do atual contrato. Além disso, há a possibilidade de o jogador defender a seleção do Catar no próximo ciclo, visando à Copa do Mundo de 2030.

A decisão pela valorização contratual é vista internamente como uma medida de proteção diante do forte assédio recente, especialmente de clubes da Arábia Saudita ligados ao PIF (Público de Investimento Saudita), além do interesse do Grêmio na janela do meio do ano. O Tricolor chegou a formalizar uma oferta em torno de 20 milhões de euros, mas o Al-Rayyan adotou postura firme e não liberou o atleta.

Desde que chegou a Doha, contratado junto ao Corinthians em agosto de 2023, Róger soma 75 participações diretas em gols em 78 partidas pelo clube. Em 2025, considerando todas as competições, são 38 jogos disputados, com 41 gols marcados e seis assistências, números que o colocam entre os principais destaques do futebol asiático na temporada. Abaixo, veja os dados recentes da carreira do atacante:

📊 Números de Róger Guedes em 2025 pelo Al-Rayyan

🏆 Temporada Atual 2025/26

(Stars League + QSL Cup + Gulf Club Champions League)

18 jogos 🏟️ 21 gols ⚽ 4 assistências 🎯

📅 Primeiro Semestre de 2025

(Amir Cup + Stars League + AFC Champions League Elite + UAE Super Cup)

20 jogos 🏟️ 20 gols ⚽ 2 assistências 🎯

🔢 Total Geral em 2025

(Todas as competições)

38 jogos 🏟️ 41 gols ⚽ 6 assistências 🎯

Revelado pelo Criciúma, Róger também teve passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no futebol brasileiro, além do Shandong Luneng, da China, antes de se transferir para o Al-Rayyan.

