O jornal espanhol As destacou a falta de efetividade do Real Madrid quando Kylian Mbappé não está em campo. Além da quantidade de gols, o periódico ressalta também a a diferença da eficácia e da ameaça que o time representa quando o francês está escalado, afirmando que "todo o poder de fogo do Real Madrid reside em Mbappé".

continua após a publicidade

— Sem Mbappé, há um abismo. Um vazio no ataque. Na ausência do francês, o Real Madrid não consegue encontrar o caminho para a rede adversária. Essa dependência de Mbappé é evidente: 55,6% dos 45 gols do Real Madrid nesta temporada foram marcados pelo craque — diz o texto assinado por Mario de la Riva.

O francês é responsável por mais da metade dos gols dos Blancos, embora represente apenas um quarto das finalizações da equipe. Ainda é dito que 23,6% dos chutes de Mbappé terminam no fundo da rede; se desconsiderar o atacante, a taxa de conversão do Real cai para 6,1%, o que colocaria em um nível semelhante ao do Oviedo, o time da La Liga que mais sofre para marcar gols (6%).

continua após a publicidade

O Real Madrid, de Kylian Mbappé, enfrenta o Alavés, neste domingo (14), às 17h. Com o francês recuperado de lesão e disponível no banco, a partida será válida pela 16ª rodada da La Liga. O rival Barcelona lidera o torneio, com 43 pontos. Os Blancos são os vice-líderes, com 36 pontos, podendo alcançar 39, em caso de vitória nesta rodada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade