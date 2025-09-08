Otávio deixa o Al-Nassr e acerta com novo clube; confira

- Otávio mantém contrato com o Al-Nassr até junho de 2026, com salário de 20 milhões de euros por temporada.

- Ele teve seu nome ligado a clubes brasileiros, mas o PIF repassará o jogador sem custos.

Após diversas especulações, Otávio decidiu seu futuro e deixou oficialmente o Al-Nassr. Fora dos planos de Jorge Jesus, o luso-brasileiro seguirá na Arábia Saudita e deve ser anunciado pelo Al-Qadiah em breve, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O meia teve seu nome ligado a diversos clubes, incluindo quatro brasileiros: Internacional, Grêmio, Palmeiras e Atlético-MG.

Apesar de uma oferta gremista, o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) não pretendia perder Otávio e apenas repassará, sem custos, o jogador para o Al-Qadsiah. O luso-brasileiro possui contrato com o Al-Nassr até junho de 2026 e seu salário será dividido entre os clubes durante o próximo ano. Depois desse período, a tendência é que o meia assine em definitivo por mais temporadas com a nova equipe.

Portanto, Otávio manterá seu salário de 20 milhões de euros (R$ 127,6 milhões na cotação atual) por temporada até a metade do próximo ano, sendo que 40% deste montante será de responsabilidade do Al-Qadsiah. A partir da elaboração de um novo contrato, os vencimentos do luso-brasileiro podem ser renegociados.

Otávio comemora gol pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação / Al Nassr)

Trajetória de Otávio e números no Al-Nassr

Revelado pelo Internacional, Otávio deixou o Brasil em 2014, quando foi adquirido pelo Porto. Após dez anos em Portugal, atuando por Porto e Vitória de Guimarães, o meia se mudou para o Al-Nassr, onde foi titular absoluto desde sua chegada, ainda sob comando de Luis Castro. Em duas temporadas, o luso-brasileiro disputou 84 partidas, marcou 12 gols e contribuiu com 15 assistências. Aos 30 anos, Otávio jogará no quinto clube em sua carreira.

