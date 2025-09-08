Equador x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equador e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h (horário de Brasília), no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 2.

Ficha do jogo EQU ARG ELIMINATÓRIAS 18ª RODADA Data e Hora Terça-feira (9), às 20h (horário de Brasília) Local Monumental de Guayaquil, em Guayaquil

A Seleção Equatoriana é a quarta colocada na tabela de classificação, com 26 pontos, e já tem vaga garantida para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Argentina, líder com 38 pontos, está classificada há muitas rodadas e não perderá o primeiro lugar ainda que tropece neste último jogo.

Campanha de Equador e Argentina

Em 17 jogos disputados até aqui, o Equador venceu sete, empatou oito e perdeu apenas dois, enquanto a Argentina tem uma campanha incrível: 12 vitórias, dois empates e três derrotas até aqui.

Ficha Técnica:

EQUADOR X ARGENTINA - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h (de Brasília);

📍 Local: Monumental de Guayaquil, em Guayaquil;

📺 Onde assistir: SporTV

🗣️ Árbitro: não divulgado;

🚩 Auxiliares não divulgados;

🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)

Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia.

⚽ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.