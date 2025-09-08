Equador x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias
- Matéria
- Mais Notícias
Equador e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h (horário de Brasília), no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 2.
Relacionadas
- Onde Assistir
Venezuela x Colômbia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir08/09/2025
- Onde Assistir
Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Onde Assistir08/09/2025
- Onde Assistir
Flamengo x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações da final do Brasileirão Fem. Sub-20
Onde Assistir08/09/2025
➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
A Seleção Equatoriana é a quarta colocada na tabela de classificação, com 26 pontos, e já tem vaga garantida para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Argentina, líder com 38 pontos, está classificada há muitas rodadas e não perderá o primeiro lugar ainda que tropece neste último jogo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Campanha de Equador e Argentina
Em 17 jogos disputados até aqui, o Equador venceu sete, empatou oito e perdeu apenas dois, enquanto a Argentina tem uma campanha incrível: 12 vitórias, dois empates e três derrotas até aqui.
Ficha Técnica:
EQUADOR X ARGENTINA - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h (de Brasília);
📍 Local: Monumental de Guayaquil, em Guayaquil;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)
Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia.
⚽ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias