imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Equador x Argentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela 18ª rodadas das Eliminatórias

imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
13:55
  Matéria
  • Mais Notícias

Equador e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h (horário de Brasília), no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil. O confronto, válido pela 18ª e última rodada das Eliminatórias da Copa, terá transmissão do SporTV 2. 



Ficha do jogo

Escudo Equador
EQU
Argentina escudo
ARG
ELIMINATÓRIAS
18ª RODADA
Data e Hora
Terça-feira (9), às 20h (horário de Brasília)
Local
Monumental de Guayaquil, em Guayaquil
Árbitro
Onde assistir

A Seleção Equatoriana é a quarta colocada na tabela de classificação, com 26 pontos, e já tem vaga garantida para a próxima edição da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos, México e Canadá como sedes. A Seleção Argentina, líder com 38 pontos, está classificada há muitas rodadas e não perderá o primeiro lugar ainda que tropece neste último jogo.

Campanha de Equador e Argentina

Em 17 jogos disputados até aqui, o Equador venceu sete, empatou oito e perdeu apenas dois, enquanto a Argentina tem uma campanha incrível: 12 vitórias, dois empates e três derrotas até aqui.



Ficha Técnica:

EQUADOR X ARGENTINA - 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

📆 Data e horário: terça-feira (9), às 20h (de Brasília);
📍 Local: Monumental de Guayaquil, em Guayaquil;
📺 Onde assistir: SporTV (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: não divulgado;
🚩 Auxiliares não divulgados;
🖥️ VAR: não divulgado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)
Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia.



ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez.

Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela
Messi em ação no jogo da Argentina contra Venezuela (Foto: Juan Mabromata / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

