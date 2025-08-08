menu hamburguer
Europeus apontam ídolo de gigante da Série A como ‘Messi que deu errado’

Lista feita pelo jornal "As" elenca lista com 17 nomes

Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona
imagem cameraLionel Messi durante o início de sua passagem pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Pedro Ernesto
Dia 08/08/2025
13:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em época de pré-temporada no futebol internacional, é comum o surgimento de promessas comparadas precocemente a lendas do esporte, como Lionel Messi. Com o fim da era de domínio do craque argentino na década de 2010, a procura por um sucessor à altura tornou-se cada vez mais intensa entre olheiros ao redor do mundo.

Diante desse cenário, o jornal espanhol "As" elaborou uma lista destacando os dez casos mais emblemáticos no qual a expectativa não correspondeu à realidade na busca por um "novo Messi". Entre os nomes citados, há um brasileiro com passagem pelo Grêmio.

A lista elaborada pelo portal revela um padrão recorrente: jovens atletas que chegaram ao time principal do Barcelona cercados de expectativas ou argentinos de baixa estatura e técnica refinada. No entanto, um nome destoante chamou atenção — Luan, que ganhou projeção ao liderar o Grêmio na conquista da Libertadores de 2017, temporada em que foi eleito o Rei da América.

— Apelidado de "Luanel Messi", o jogador nascido em São José do Rio Preto, município brasileiro localizado na região noroeste do estado de São Paulo, passou toda a carreira em seu país natal. Atualmente, ele está sem time, após atuar na última temporada pelo Esporte Clube Vitória.

Além de Luan, são 16 nomes citados pelo veículo: Lee Seung-woo, Gai Assulin, Jean Marie Dongou, Giovani dos Santos, Luka Romero, Diego Lainez, Erik Lamela, Diego Buonanotte, Juan Iturbe, Alen Halilović, Marko Marin, Bojan Krkic, Takefusa Kubo, Sotiris Ninis, Munir El Haddadi e Cláudio Echeverri.

Carreira de Luan ⚽

Entre 2014 e 2019, o meia destacou-se como protagonista do Grêmio, sobretudo sob o comando de Renato Portaluppi. Nesse período, além da Glória Eterna, foi campeão da Copa do Brasil em 2016, da Recopa Sul-Americana em 2018 e bicampeão do Campeonato Gaúcho em 2018 e 2019. Ao todo, Luan disputou 293 partidas pelo Grêmio, marcando 76 gols e contribuindo com 42 assistências. No entanto, após sair como um ídolo imortal, o jogador não conseguiu repetir o mesmo desempenho nas passagens por Corinthians, Santos e Vitória.

COPA DO BRASIL 2023, FLAMENGO X GREMIO
Luan durante sua segunda passagem pelo Grêmio, em 2023 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

