Edoardo Bove, volante da Fiorentina, está de volta ao CT do clube. O italiano teve uma crise de convulsão durante o confronto com a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano, no dia 1 de dezembro, e está ausente da ação desde então.

Nas redes sociais, a Viola publicou imagens e vídeos do retorno de Bove ao centro de treinamento. O atleta foi celebrado pelos companheiros, vestiu o uniforme de treinamento e participou de alguns momentos, como sessão de fotos e um jogo de sinuca.

🤔 O que aconteceu com Edoardo Bove?

A Fiorentina recebia a Inter de Milão pela 14ª rodada da Serie A no Artemio Franchi. A partida ainda estava zerada, e o marcador registrava 16 minutos do primeiro tempo quando, de repente, Bove caiu no chão e teve forte convulsão.

Jogadores das duas equipes fizeram um cordão para cercar o meio-campista durante o colapso. O atendimento rápido evitou problemas mais graves, e uma ambulância levou o atleta ao Hospital Universitário Careggi, onde exames iniciais foram realizados. Foram descartadas as possibilidades de problemas neurológicos ou cardiológicos.

Edoardo teve um desfibrilador removível implantado em seu coração, e continuará os cuidados até descobrir se precisará de um aparelho fixo. Caso haja obrigatoriedade, o volante precisará deixar o futebol italiano, já que as regras proíbem o uso em jogos de futebol. A situação é semelhante à de Christian Eriksen, que saiu da Inter de Milão rumo ao futebol inglês ao ter um ataque cardíaco durante jogo da Eurocopa de 2021, pela Dinamarca.

Edoardo Bove é celebrado em retorno ao CT da Fiorentina (Foto: Reprodução / X)

