O duelo entre Fiorentina e Inter de Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, precisou ser interrompido por uma emergência médica. Edoardo Bove, jogador da Viola, desabou no gramado e teve uma convulsão repentina, necessitando de atendimento urgente.

Jogadores das duas equipes fizeram um cordão para cercar o atleta durante o colapso, e uma ambulância levou o italiano ao hospital mais próximo para melhores cuidados. A situação aconteceu ainda no minuto 16 da primeira etapa do confronto.

Ainda não há informações sobre a volta da partida, já que os dois times desceram para os vestiários. Jogadores da Fiorentina foram vistos com um semblante de abalação após a situação ocorrida no Artemio Franchi.

🧠 Conheça o jogador que teve convulsão em Fiorentina x Inter de Milão

Edoardo Bove tem apenas 22 anos. Nascido em Roma, o meio-campista jogou na infância pelo amador Boreale DonOrione, mas em 2012, se juntou às categorias de base do time com o mesmo nome da capital italiana. Sua estreia nos profissionais da Giallorossi aconteceu em maio de 2021, na vitória sobre o Crotone por 5 a 0, entrando na segunda etapa no lugar de Ebrima Darboe.

Em agosto deste ano, acertou sua transferência para a Fiorentina por empréstimo, válido até junho de 2025. Até o momento, na Serie A, atuou em 11 partidas, tendo anotado um gol e três assistências em favor de sua equipe.