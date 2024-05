Rodrygo dispara sobre permanência no Real Madrid: ‘Tudo pode acontecer’

Rodrygo em ação pelo Real Madrid. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 18:37 • Madrid (ESP)

Rodrygo, do Real Madrid, pode ser um dos grandes alvos de rumores na próxima janela de transferências na Europa. Com a provável chegada de Kylian Mbappé ao plantel dos Blancos, o brasileiro pode perder protagonismo no ataque e uma saída já começa a ser especulada na imprensa da Espanha. Em entrevista recente à DAZN, o atacante deu uma declaração que pode botar lenha na discussão sobre uam mudança de ares.

Questionado se iria permanecer no Real Madrid para sempre, o Rayo se esquivou de dar uma declaração definitiva. Confira:

- Tudo pode acontecer. Tenho contrato, mas os anos que passei aqui foram um prazer para mim. Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver

O brasileiro ainda terá um longo vínculo para cumprir com os Blancos: o contrato vai até o meio de 2028. Entretanto, com a chegada de um novo astro à equipe, seu futuro passou a ser incerto. Rodrygo deseja permanecer, porém, não quer perder seu posto de titular indiscutível na equipe e visa disputar a Copa do Mundo de 2026 no auge da carreira. Os planos podem ser atrapalhados com Endrick, que desembarcará em Madrid em junho, e a iminente chegada de Kylian Mbappé, que deve ser confirmada nas próximas semanas.

Rodrygo tem números muito bons na atual temporada: são 17 gols e oito assistências em 50 partidas. O camisa 11 está confirmado para disputar a final da Champions League, no próximo sábado, diante do Borussia Dortmund.

