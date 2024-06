Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã neste domingo (2) (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 02/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Para os mais supersticiosos, o Vasco tem um trunfo histórico importante para superar o Flamengo. Em 2015, dois técnicos estrearam no comando do Cruz-Maltino e venceram o rival. No caso, Celso Roth e Jorginho. Relembre com o Lance! abaixo como foram os clássicos.

⚽ CELSO ROTH: VASCO 1 X 0 FLAMENGO - BRASILEIRÃO (9ª RODADA)

O primeiro a vencer o Flamengo em 2015 foi Celso Roth. No dia 26 de julho, o rival foi superado por 1 a 0, na Arena Pantanal, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão.

Na época, Rodrigo, Guiñazu e Gilberto estavam no elenco. Quem balançou a rede foi Riascos de peixinho, após cruzamento do lateral-direito Madson pela direita.

Riascos marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Flamengo na Arena Pantanal (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

⚽ JORGINHO: FLAMENGO 0 X 1 VASCO - COPA DO BRASIL (OITAVAS DE FINAL)

Jorginho foi o segundo técnico a vencer o Flamengo na estreia no comando do Vasco. O técnico chegou para substituir justamente Celso Roth.

No dia 19 de agosto, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no segundo tempo, Riascos cruzou rasteiro, e Jorge Henrique completou para abrir o placar no Maracanã. Com a vitória, o Cruz-Maltino levou a vantagem para o segundo jogo, que culminou com a classificação depois do empate em 1 a 1.

Jorge Henrique foi um dos responsáveis pela classificação do Vasco na Copa do Brasil em 2015 (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Agora, Álvaro Pacheco faz sua estreia no retorno do Brasileirão após a tragédia no Rio Grande do Sul. O Clássico dos Milhões será às 16h deste domingo (2). A bola rola no Maracanã.