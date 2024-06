(Foto: Divulgação / Emirates Club)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 08:00 • Emirados Árabes Unidos

Andrés Iniesta, jogador do Emirates Club, foi rebaixado no Campeonato Emiradense. O ex-Barcelona teve pela primeira vez, após quase 20 anos de carreira no futebol, a experiência da despromoção numa liga nacional.

O clube árabe encerrou a temporada 2023/24 com 17 pontos (apenas quatro vitórias, cinco empates e 16 derrotas) em 25 jogos e ocupou a 13ª rodada do campeonato, onde apenas 14 times disputam a liga. Junto com Paco Alcácer, que também jogou pelo clube da Catalunha, os craques não conseguiram evitar o rebaixamento.

Iniesta é um dos maiores vencedores da história do futebol com 38 títulos no currículo, sendo 32 deles pelo Barcelona, onde fez história e conquistou idolatria pela torcida dos Culés. Em 2018, o meio-campista espanhol se transferiu ao Vissel Kobe, do Japão, e autou pelo clube até agosto de 2023, quando chegou ao Emirates.

