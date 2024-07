Thiago Alcântara em ação pelo Liverpool (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 09:51 • Barcelona (ESP)

Thiago Alcântara, que anunciou sua aposentadoria do futebol nos últimos dias, foi visto no centro de treinamento do Barcelona. O ex-meio-campista é alvo de interesse dos blaugranas, mas não para atuar dentro das quatro linhas.

Segundo a imprensa espanhola, Thiago está abrindo conversas para se tornar auxiliar técnico do novo treinador da equipe, Hansi Flick. Na manhã desta quarta-feira (10), visitou as instalações da Ciutat Esportiva Joan Gamper para alinhar o projeto com os diretores do clube.

Filho de Mazinho, tetracampeão do mundo em 1994 com a Seleção, o craque tem raízes espanholas. Moldado e criado na base de La Masía, fez 100 jogos pelo time profissional do Barça, somando 11 gols e 20 assistências.

Sua aposentadoria pegou o mundo do futebol de surpresa. Após brilhar com a camisa do Bayern de Munique e ser campeão europeu em 2020, lidou com diversos problemas físicos em sua ida ao Liverpool, nunca conseguindo se firmar de vez entre os titulares de Jürgen Klopp.

