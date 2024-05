Barcelona anuncia a contratação de novo treinador

Anúncio foi feito poucos dias após a demissão de Xavi (Foto:Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 10:49 • Barcelona (ESP)

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do técnico Hansi Flick, para assumir o lugar de Xavi, demitido na última sexta-feira (24). O ex-comandante do Bayern de Munique e da seleção alemã assinou um contrato válido por duas temporadas, valendo até junho de 2026.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É uma grande honra e também um sonho assinar contrato aqui no Barcelona, e estou feliz em começar. A filosofia que o clube tem é semelhante à minha, de posse de bola e futebol ofensivo. Ganhei alguns títulos com o Bayern de Munique e gostaria de seguir esse caminho no Barcelona. Podemos conseguir muitas coisas juntos - disse Hansi Flick.

➡️ Clique aqui para assinar e assistir no Star+!

O acordo dos Catalães com o alemão de 59 anos foi concluído poucos tempo depois do desligamento do cargo de Xavi, que teve conflitos internos com o presidente Joan Laporta e o ex-jogador foi comunicado durante uma reunião no CT do clube.

Julian Nagelsmann, atual treinador da Alemanha, e Hansi Flick (Foto: AFP)

Foram pouco mais de dois anos de Hansi Flick à frente da seleção alemã. Ele foi demitido em setembro do ano passado, após uma derrota por 4 a 1, em casa, contra o Japão. Um dos motivos que levaram o Barcelona a trazê-lo foi pelo trabalho com Lewandowski no Bayern de Munique, entre 2019 e 2021, no melhor período da carreira do atacante polonês.

O clube e o técnico começou a negociar no início do ano, quando Xavi anunciou que deixaria os Culés ao fim da temporada pelos maus resultados em janeiro. Tudo mudou três meses depois, quando o Barcelona voltou aos eixos e a lenda blaugrana decidiu permanecer, a reviravolta, portanto, foi quando o mandatário, junto da direção, demitiu o treinador.

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!