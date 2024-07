Morata em ação pela Espanha (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 09:28 • Munique (ALE)

Álvaro Morata, capitão da Espanha, passou por uma situação minimamente estranha com um segurança na Eurocopa. Após a vitória de sua seleção sobre a França, garantindo vaga na final, o centroavante foi atingido no joelho por um dos funcionários que escorregou ao tentar deter uma invasão de campo.

➡️ ‘Fora da final?’: Morata leva carrinho de segurança e gera reações na internet

O jogador foi ao chão, levantou-se com dificuldades e saiu mancando, assustando os torcedores. Porém, na saída da Allianz Arena, em entrevista à imprensa local, afirmou estar bem.

- Estou bem fisicamente sim. Foi só um lance de cartão amarelo para ele. E ponto - brincou Morata. Veja abaixo o momento da colisão:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O atacante do Atlético de Madrid, portanto, está apto para disputar a decisão. Com um gol e uma assistência na Eurocopa, deve ser titular na equipe de Luis de la Fuente, que conhecerá seu adversário nesta quarta-feira (10), no confronto entre Holanda e Inglaterra. A final acontecerá no domingo (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Berlim (ALE).

Morata foi atingido por segurança após vitória da Espanha na Eurocopa (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)