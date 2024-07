James Rodríguez é o principal nome da Colômbia nesta Copa América (Foto: Omar Vega / GETTY IMAGES)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 21:09 • Glendale (EUA)

A Colômbia venceu o Panamá por 5 a 0, neste sábado (6), pelas quartas de final da Copa América. A equipe comandada por Néstor Lorenzo avançou para as semifinais com gols de Córdoba, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos e Borja.

O meia do São Paulo, James Rodríguez, foi eleito o craque do jogo, com um gol e duas assistências.

Na próxima quarta-feira (10), às 21h (Brasília), a Colômbia encara o vencedor de Brasil e Uruguai, no Bank of América Stadium, na Carolina do Norte (EUA).

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 5 X 0 PANAMÁ

COPA AMÉRICA - QUARTAS DE FINAL

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 19 (de Brasília)

📍 Local: State Farm Stadium, em Glendale (EUA)

🟨 Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

🚩 Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

🖥️ VAR: Marco Di Bello (ITA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA (Técnico: Néstor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Sánchez, Cuesta e Mojica; Uribe e Richard Ríos; Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Córdoba.

PANAMÁ (Técnico: Thomas Christiansen)

Mosquera; Murillo, Fariña, Miller, Córdoba e Davis; Martínez, Welch, Blackman e Barcenas; Fajardo.