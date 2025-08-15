Saiba quais brasileiros vão disputar a Premier League 2025/26

A Premier League desenvolveu laços importantes com jogadores brasileiros que se tornaram ídolos em diversos clubes e esta ligação vem se estreitado a cada ano com a chegada de mais atletas. Nessa temporada, o Campeonato Inglês terá, por enquanto, 31 brasileiros envolvidos. Além disso, 17 dos 20 times da elite inglesa possuem, ao menos, um brazuca em seus elencos.

Em 2025/26, apenas Everton, Aston Villa e Sunderland não possuem jogadores brasileiros em seus elencos. Além disso, o Lance! não contabilizou atletas que estão prestes a serem negociados, como Rodrigo Muniz, do Fulham, e Antony, do Manchester United. Um fato interessante é que quatro "brazucas" irão estrear na Premier League (Jair Cunha, Igor Jesus, Lucas Perri e Estêvão) e esse número pode aumentar com o mercado ainda aberto.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal com Magalhães ao fundo (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Jogadores brasileiros por clubes na Premier League

Liverpool: Alisson (Goleiro)

Arsenal: Gabriel Magalhães (Zagueiro), Gabriel Jesus (Atacante) e Gabriel Martinelli (Atacante)

Manchester City: Éderson (Goleiro) - pode deixar o clube em breve - e Savinho (Atacante)

Chelsea: Andrey Santos (Meio-campista), João Pedro (Atacante) e Estêvão (Atacante)

Manchester United: Casemiro (Meio-campista) e Matheus Cunha (Atacante)

Tottenham: Richarlison (Atacante)

Newcastle: Bruno Guimarães (Meio-campista) e Joelinton (Meio-campista)

Nottingham Forest: Morato (Zagueiro), Murillo (Zagueiro), Jair Cunha (Zagueiro) e Igor Jesus (Atacante)

Crystal Palace: Matheus França (Meio-campista)

Brighton: Igor Julio (Zagueiro)

Fulham: Andreas Pereira (Meio-campista)

West Ham: Lucas Paquetá (Meio-campista) e Luis Guilherme (Atacante)

Brentford: Igor Thiago (Atacante) e Gustavo Nunes (Atacante)

Bournemouth: Evanilson (Atacante)

Wolverhampton: Pedro Lima (Lateral-direito), André (Meio-campista) e João Gomes (Meio-campista)

Burnley: Lucas Pires (Lateral-esquerdo)

Leeds United: Lucas Perri (Goleiro)

