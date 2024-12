Durante o jogo do Real Madrid contra o Girona, o desempenho de Mbappé é novamente marcado por reclamações nas redes sociais. O duelo, neste sábado (7), é válido pela 16ª rodada da La Liga. Embora com a vitória parcial, após gol de Jude Bellingham, até o fim do primeiro tempo, a atuação do camisa 9 não foi bem recebida pela web, que afirmou estar "triste de assistir".

Não apenas a falta de gols foi discutida, mas a visão de jogo de Mbappé sem a bola é mais um dos problemas do atacante segundo os torcedores. A falta de marcação do francês, aliás, está entre os motivos comentados, pela pressão do Girona sobre o Real Madrid.

Confira reação dos torcedores sobre Mbappé no Real Madrid

Apesar dos problemas durante o jogo, o Real Madrid conseguiu abrir o placar sobre o Girona, com uma bola "sobrada" no meio da área por Jude Bellingham. Assim, o clube merengue vai a intervalo com a vitória parcial por 1 a 0 sobre os donos da casa.

