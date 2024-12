Firmino participa de três gols e é destaque na virada do Al-Ahli

O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun pelo campeonato saudita e Roberto Firmino foi o grande destaque da partida. O atacante brasileiro participou de três dos quatro gols da equipe na vitória por 4 a 2. O jogador balançou a rede uma vez e deu duas assistências.

Firmino exaltou a virada do Al-Ahli, que quer uma melhor classificação na competição. Atualmente, a equipe do atacante brasileiro é a quinta colocada no campeonato saudita.

- Vitória muito importante, fora de casa, de virada. Serve pra nos dar mais confiança nessa busca por uma melhor colocação. Graças a Deus tive uma boa atuação e pude contribuir com gol e assistências. Que consigamos repetir essa atuação nos próximos jogos - disse Firmino. E finalizou:

- O campeonato esse ano está muito equilibrado, muitas equipes de qualidade e com profissionais capacitados. Até as equipes de menor investimento estão competindo de igual. Me sinto adaptado ao futebol daqui e espero que o time brigue pelo título. É o nosso objetivo.

Números de Firmino em Al-Taawoun 2 x 4 Al-Ahli

⚽ 1 gol

🅰 2 assistências (!)

🔑 7 passes decisivos (recorde na carreira!)

🧠 2 grandes chances criadas (!)

👟 6 finalizações (4 no gol!)

🆚 4 desarmes (!)

💪 7/11 duelos ganhos (64%!)

Firmino participou de três gols do Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Na próxima partida, o Al-Ahli enfrenta o Al-Shabab pelo campeonato saudita. O jogo, que é válido pela 14ª rodada da competição será na terça-feira (10), às 14h, no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal.