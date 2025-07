Neste domingo (13), acontece a grande final do Mundial de Clubes, entre PSG e Chelsea, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para o confronto, o grande protagonista da equipe parisiense e candidato a Bola de Ouro, Dembélé, deve estar disponível. Confira a provável escalação do Paris Saint-Germain para a decisão:

Confira a possível escalação do PSG 🔵🔴

Luis Enrique tem duas grandes dores de cabeça para a grande final contra o Chelsea, válida pela final do Mundial de Clubes. São elas a suspensão de William Pacho, zagueiro fundamental na campanha do PSG na competição, e Lucas Hernández, reserva na equipe. Para contornar a situação, principalmente na linha defensiva, o técnico espanhol deve escalar o brasileiro Lucas Beraldo. Para além, o astro Dembélé, que esteve ausente por grande parte do torneio, deve ser titular no ataque francês.

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

⚽ GOL: Donnarumma

⚽ LTD: Hakimi

⚽ ZAG: Marquinhos

⚽ ZAG: Beraldo

⚽ LTE: Nuno Mendes

⚽ MEI: Fabián Ruiz

⚽ MEI: Vitinha

⚽ MEI: João Neves

⚽ PTE: Doué

⚽ PTD: Kvaratskhelia

⚽ ATA: Dembélé

Veja o retrospecto do PSG no Mundial de Clubes

O Paris chega com a confiança no mais alto lugar. A equipe comandada por Luis Enrique conquistou a Tríplice Coroa (Ligue 1, Copa da França e Champions League), e no Mundial, já derrubou o Inter Miami, o Bayern de Munique e o Real Madrid na fase eliminatória. Porém, não há invencibilidade: o time sucumbiu diante do Botafogo ainda na fase de grupos e passou em segundo na sua chave. Veja o resumo abaixo:

Primeira fase (Grupo B): 1º lugar

✅ Atlético de Madrid (Espanha): 4x0

❌ Botafogo (Brasil): 0x1

✅ Seattle Sounders (EUA): 0x2

Oitavas de Final :

: ✅ Inter Miami (EUA): 4x0

Quartas de Final :

: ✅ Bayern de Munique (Alemanha): 2x0

Onde assistir à final? 📺

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG tem transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

