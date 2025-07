O astro Marcus Rashford pode estar de saída do Manchester United, time onde joga desde 2015. A novela se arrasta há meses, mas um desfecho com transferência para o Barcelona, plano A do jogador, parece caminhar bem. Após reunião com o atleta, o clube inglês teria definido o valor de 48 milhões de euros pelo atacante, o correspondente a mais de R$ 312 milhões na cotação atual, segundo o jornal espanhol "As".

Contudo, enquanto o United pretende fazer uma venda definitiva do jogador, o Barça tem interesse em um empréstimo com opção de compra entre 30 e 40 milhões de libras (R$ 225 a R$ 300 milhões). A questão salarial era um entrave na negociação, pois o time espanhol não conseguiria cobrir o salário mensal de 1,3 milhão de libras (R$ 9,7 milhões) ao inglês, mas ele já se mostrou disposto a reduzir as cifras para viabilizar a operação.

Fora dos planos do treinador Ruben Amorim, Rashford teria recebido uma proposta do futebol árabe – que muito agradou o United em termos financeiros e atingiu o preço determinado pela diretoria. O jogador, no entanto, a recusou por preferir o Barcelona, confiante no acerto entre as duas equipes. Apesar de ter contrato até 2028 com os Red Devils, o atacante prioriza o Barça – especialmente após o fracasso do time em contratar os pontas Nico Williams, que renovou com o Athletic Bilbao, e Luis Díaz, do Liverpool.

Rashford marcou duas vezes na vitória do Manchester United sobre o Leicester (Foto: Oli SCARFF / AFP)

🔢 Trajetória de Marcus Rashford, possível contratação do Barcelona

Revelado pelo Manchester United, Rashford estreou no time principal em 2016. Consolidou-se como um atacante versátil, atuando pelas pontas e, por vezes, como centroavante. Ao longo das 10 temporadas, acumulou 426 partidas com a camisa vermelha, somando 138 gols e 77 assistências, além de ter participado da conquista de títulos como a Europa League (2016/17), Copa da Inglaterra (2016 e 2024), Copa da Liga Inglesa (2017 e 2023) e Supercopa da Inglaterra (2016/17). Pela seleção inglesa, estreou ainda em 2016 e disputou competições importantes como a Eurocopa e a Copa do Mundo.