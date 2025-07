O Chelsea, neste domingo (13), vai ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, enfrentar o PSG, em jogo válido pela final do Mundial de Clubes de 2025. Para o duelo decisivo, João Pedro, grande herói dos Blues na semifinal, está cotado para começar entre os titulares. Confira a provável escalação da equipe londrina para a decisão:

Confira a possível escalação do Chelsea 🔵⚪

Com um elenco recheado de opções, não faltarão alternativas para Enzo Maresca definir seus 11 iniciais. Entretanto, para um duelo de tamanha importância, o treinador deve escalar força máxima, apostando nos jogadores que mais se destacaram na competição. Além disso, o time não terá desfalques por suspensão.

João Pedro é o novo reforço do Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea)

⚽ GOL: Robert Sánchez

⚽ LTD: Malo Gusto

⚽ ZAG: Chalobah

⚽ ZAG: Adarabioyo

⚽ LTE: Cucurella

⚽ MEI: Caicedo

⚽ MEI: Enzo Fernández

⚽ MEI: Cole Palmer

⚽ PTE: Pedro Neto

⚽ PTD: Nkunku

⚽ ATA: João Pedro

Veja o retrospecto dos Blues no Mundial de Clubes

Os Blues passaram em segundo lugar no Grupo D, visto que perderam para o Flamengo no confronto direto que garantiria a liderança. Porém, desde então, fez uma campanha perfeita: venceu o Espérance na terceira rodada do grupo, goleou o Benfica por 4 a 1 na prorrogação das oitavas de final, derrubou o Palmeiras no 2 a 1 das quartas e, por fim, passou do Fluminense com dois gols de João Pedro. Veja o resumo abaixo:

Primeira fase (Grupo D): 2º lugar ✅ Los Angeles FC (EUA): 2x0

❌ Flamengo (Brasil): 3x1

✅ Espérance (Tunísia): 0x3

Oitavas de Final : ✅ Benfica (Portugal): 1x4

: Quartas de Final : ✅ Palmeiras (Brasil): 1x2

: Semifinal : ✅ Fluminense (Brasil): 0x2

:

Onde assistir à final? 📺

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG tem transmissão da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

