É o melhor PSG da história? Na véspera da final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste domingo (13), o capitão Marquinhos falou sobre o melhor PSG em que já atuou. Em entrevista coletiva, o zagueiro brasileiro deu uma resposta ponderada, mas cravou que, em termos de resultados e títulos, o time atual se destaca dos anteriores.

continua após a publicidade

A pergunta, segundo o próprio zagueiro, é muito difícil de responder, mas ele analisou os diferentes momentos que viveu no clube.

➡️Chelsea x PSG: tudo o que você precisa saber sobre a final do Mundial de Clubes de 2025

'Em termos de resultados, essa é a melhor'

Para Marquinhos, o sucesso coletivo e as conquistas colocam a equipe atual em um patamar especial.

— Creio que, em termos de resultados, é a melhor [equipe] em que estou atuando aqui no Paris Saint-Germain. Conseguimos ter os resultados, então faz com que talvez essa daqui seja a equipe que melhor conseguiu os objetivos, atuar de uma maneira coletiva — afirmou o capitão.

Marquinhos celebra gol do PSG (Foto: Rperodução / X)

'Joguei com jogadores incríveis'

Apesar de exaltar o time atual, o zagueiro fez questão de demonstrar respeito pelos grandes craques com quem já dividiu o vestiário, como Neymar e Messi, e lembrou de outros momentos marcantes.

continua após a publicidade

— Já joguei com jogadores incríveis, que fizeram história no futebol, talvez de nome, de títulos, que estejam até na frente de jogadores que estão aqui. Já vivi momentos maravilhosos aqui, cheguei em uma final de Champions também [em 2020]. Quando cheguei aqui jovem, joguei com jogadores que eram ídolos pra mim — ponderou.

— Então não posso simplesmente dizer que essa daqui é a melhor equipe que já trabalhei, porque vivi momentos maravilhosos aqui com jogadores maravilhosos. Mas posso dizer que, com resultados e títulos, com certeza essa daqui está sendo a melhor — finalizou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional