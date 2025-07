Real Madrid desiste da contratação de antiga joia

Brilhando na Itália, a joia merengue Nico Páz não retornará ao Real Madrid. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube espanhol comunicou ao Como FC que não exercerá a cláusula de recompra de 8 milhões de euros prevista para esta janela de transferência europeia. Com isso, o jovem meia argentino segue sob o comando de Cesc Fàbregas por pelo menos mais uma temporada.

Nico Páz foi vendido pelo Real Madrid ao Como por 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões na cotação da época) na última temporada, em 2024. Entretanto, a negociação com o Como FC, atual time do argentino, inclui uma cláusula de recompra, modelo que a equipe madrilenha tem seguido com outras joias da base. Fran García foi um exemplo recente.

Apesar de não ativar a cláusula nesta temporada, ela ainda será válida para o próximo verão, em 2026, com valor ajustado para 9 milhões de euros. A decisão final ainda será tomada no futuro, mas, por ora, o Real Madrid optou por não antecipar o retorno do jogador revelado por "La Fábrica", academia de base do clube merengue.

Destaque na Série A e plano de longo prazo

Na temporada passada, Nico Paz foi um dos principais nomes do Como na Série A. Atuou em 36 dos 38 jogos da liga italiana, participou de 14 gols, marcando seis tentos e distribuindo oito assistências. Além disso, o argentino ajudou o time recém-promovido a terminar no décimo lugar com 49 pontos. O desempenho elevou sua avaliação no mercado para cerca de 35 milhões de euros.

Além do Real Madrid, a Inter de Milão também demonstrou interesse em contratar o argentino, mas recebeu uma recusa direta. O Como trata o meio-campista como peça central de seu projeto esportivo e sequer cogitou abrir negociações. Nico tem contrato com o clube italiano até 2028.

