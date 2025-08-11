AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (11) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela do verão europeu em 11 de agosto
Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.
Veja as movimentações desta segunda no mercado da bola internacional
Rodrygo 👀 Manchester City
A uma semana do início das temporadas de Premier League e La Liga, Manchester City e Real Madrid surgem no noticiário com a possibilidade de uma negociação envolvendo o atacante Rodrygo. Na manhã desta segunda-feira (11), o jornalista Fabrizio Romano informou que o clube inglês está avaliando a possibilidade de avançar pelo brasileiro.
Savinho 🗣️ Tottenham 🐓
O Tottenham abriu negociações com o Manchester City pela contratação do atacante Savinho. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, as negociações para adquirir o brasileiro estão em andamento, com o time de Pep Guardiola disposto a vendê-lo. O jogador deu o ok para a transferência aos Spurs, e aguarda o acerto entre os clubes em operação avaliada em torno de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões) entre valor fixo e bônus.
Kingsley Coman ✅ Al-Nassr 🟡🔵
Em processo de fortalecimento do elenco de Jorge Jesus, o Al-Nassr acertou em definitivo a contratação do atacante Kingsley Coman, do Bayern de Munique. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o francês vai assinar um contrato de três anos com o clube saudita e foi adquirido por um valor abaixo dos 30 milhões de euros (R$ 189,6 milhões na cotação atual).
Jack Grealish ⌛ Everton
O Manchester City acertou o empréstimo do meia-atacante Jack Grealish ao Everton, por uma temporada. Segundo informações do canal "Sky Sports" e do jornalista Fabrizio Romano, a negociação ainda não foi oficialmente confirmada pelos clubes, mas as conversas estão em estágio avançado. O inglês gostou do projeto apresentado pela diretoria dos Toffees e concordou em ser emprestado.
Raspadori ✅ Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação de Giacomo Raspadori junto ao Napoli. O meia-atacante já realizou os exames médicos iniciais em Majadahonda, na Espanha, e foi oficializado nas redes sociais após a assinatura do contrato. O vínculo entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2025. A transferência custou cerca de 22 milhões de euros (quase R$ 140 milhões na cotação atual), segundo informações da imprensa europeia.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa
Premier League (Inglaterra)
- Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Serie A (Itália)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)
Bundesliga (Alemanha)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
Ligue 1 (França)
- Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)
