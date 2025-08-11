menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (11) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela do verão europeu em 11 de agosto

Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial
imagem cameraRodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial (Foto: AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
13:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como está a movimentação desta segunda-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola internacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja as movimentações desta segunda no mercado da bola internacional

Rodrygo 👀 Manchester City

A uma semana do início das temporadas de Premier League e La LigaManchester City e Real Madrid surgem no noticiário com a possibilidade de uma negociação envolvendo o atacante Rodrygo. Na manhã desta segunda-feira (11), o jornalista Fabrizio Romano informou que o clube inglês está avaliando a possibilidade de avançar pelo brasileiro.

continua após a publicidade
rodrygo
Rodrygo comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Savinho 🗣️ Tottenham 🐓

Tottenham abriu negociações com o Manchester City pela contratação do atacante Savinho. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, as negociações para adquirir o brasileiro estão em andamento, com o time de Pep Guardiola disposto a vendê-lo. O jogador deu o ok para a transferência aos Spurs, e aguarda o acerto entre os clubes em operação avaliada em torno de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões) entre valor fixo e bônus.

Savinho em ação pela Seleção (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Kingsley Coman ✅ Al-Nassr 🟡🔵

Em processo de fortalecimento do elenco de Jorge Jesus, o Al-Nassr acertou em definitivo a contratação do atacante Kingsley Coman, do Bayern de Munique. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o francês vai assinar um contrato de três anos com o clube saudita e foi adquirido por um valor abaixo dos 30 milhões de euros (R$ 189,6 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

Jack Grealish ⌛ Everton

Manchester City acertou o empréstimo do meia-atacante Jack Grealish ao Everton, por uma temporada. Segundo informações do canal "Sky Sports" e do jornalista Fabrizio Romano, a negociação ainda não foi oficialmente confirmada pelos clubes, mas as conversas estão em estágio avançado. O inglês gostou do projeto apresentado pela diretoria dos Toffees e concordou em ser emprestado.

Raspadori ✅ Atlético de Madrid

Atlético de Madrid anunciou, nesta segunda-feira (11), a contratação de Giacomo Raspadori junto ao Napoli. O meia-atacante já realizou os exames médicos iniciais em Majadahonda, na Espanha, e foi oficializado nas redes sociais após a assinatura do contrato. O vínculo entre as partes terá duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2025. A transferência custou cerca de 22 milhões de euros (quase R$ 140 milhões na cotação atual), segundo informações da imprensa europeia.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

  • Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

  • Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias