Com passagem pelo Botafogo-PB, Paulo Vitor é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país desde 2023, ele volta ao futebol português, lugar onde mais se sentiu em casa ao longo da carreira. O defensor foi anunciado como reforço do Vitória de Guimarães, que disputará a primeira divisão de Portugal na temporada 2025/26.

Após nove jogos de pré-temporada, a equipe faz estreia no Campeonato Português nesta segunda-feira (11) contra o Porto, fora de casa, às 16h45 (de Brasília). O jogador projetou a primeira partida oficial no calendário 2025/26.

— Esperamos fazer uma boa temporada, brigar pelas primeiras posições na Liga Portugal e ir o mais longe possível nas taças. A estreia contra o Porto fora é um jogo difícil, contra uma equipe qualificada, mas creio que podemos fazer um bom jogo lá e conseguir pontuar — projetou.

Carreira de Paulo Vitor ⚽

Paulo despertou o interesse do Nacional, de Portugal, durante o período vinculado ao Botafogo-PB, em 2022. Ele foi emprestado ao clube português e realizou 56 partidas ao longo de duas temporadas, onde fez parte do elenco que carimbou o retorno da equipe à elite do futebol luso.

Depois, transferiu-se definitivamente para o Akron, da Rússia, onde jogou por um ano e mantém contrato vigente até 2028. Agora, retorna ao futebol português por empréstimo, tendo a oportunidade de atuar novamente em um país mais próximo do Brasil nesta nova etapa da carreira. ➡️ Saiba mais sobre a carreira do atleta na Rússia.

Nesse sentido, PV fez uma avaliação da pré-temporada pelo Vitória de Guimarães. Foram nove jogos, sendo seis vitórias, sendo uma delas para o Celta de Vigo, da Espanha, um empate e duas derrotas.

— Foi uma boa pré-temporada, com trabalho duro. Tivemos amistosos com adversários qualificados e a equipe apresentou boa resposta. Estamos prontos para iniciar as competições — finalizou.

