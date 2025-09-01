menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Antony é recebido com festa no aeroporto da Espanha; veja

Brasileiro foi contratado de forma definitiva pelo Real Betis

Antony está de volta à Seleção Brasileira após bela temporada em La Liga pelo Betis (Foto: Divulgação/X)
imagem cameraAntony foi anunciado como reforço do Betis com contrato até 2030 (Foto: Divulgação)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
19:11
  • Matéria
  • Mais Notícias

Antony foi anunciado oficialmente como novo reforço do Real Betis após ter sido comprado do Manchester United. O brasileiro assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol. Ao chegar em Sevilha, o atacante foi recebido com festa dos torcedores béticos na saída do aeroporto. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na temporada passada, Antony chegou a atuar emprestado com a camisa do Betis na segunda metade de 2024/2025. O brasileiro foi uma das peças chaves da equipe de Manuel Pellegrini, que chegou à final da Conference League e se classificou para a Europa League via La Liga.

continua após a publicidade

Com o fim do empréstimo junto ao Betis, Antony retornou à Inglaterra, mas não estava nos planos de Rúben Amorim e do Manchester United. O atleta estava treinando de forma separada do elenco e não havia sido relacionado para os jogos dos Diabos Vermelhos na temporada.

O retorno de Antony ao Betis também tem relação com o desejo do jogador em voltar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026. O atleta chegou a ser convocado por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, mas ficou de fora da lista dos duelos contra Chile e Bolívia.

continua após a publicidade
Antony - Fiorentina x Real Betis - Europa League
Antony comemora gol pelo Real Betis diante da Fiorentina, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

Passagem de Antony pelo Betis

Em apenas seis meses no Betis, Antony deixou saudades ao retornar à Inglaterra e ao Manchester United. Em 26 partidas com o clube espanhol, o atacante marcou nove gols e distribuiu cinco assistências, tendo um impacto enorme na equipe.

Nas redes sociais, Antony divulgou um trecho de um documentário pessoal produzido pela 4Content, que irá sair nas próximas semanas, em que fala sobre o retorno ao Betis. No vídeo, o meia Isco, que se recupera de uma lesão, também comenta sobre a importância do brasileiro no elenco.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Antony é anunciado como reforço do Betis com contrato até 2030
Antony é anunciado como reforço do Betis com contrato até 2030 (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias