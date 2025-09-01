Antony é recebido com festa no aeroporto da Espanha; veja
Brasileiro foi contratado de forma definitiva pelo Real Betis
- Matéria
- Mais Notícias
Antony foi anunciado oficialmente como novo reforço do Real Betis após ter sido comprado do Manchester United. O brasileiro assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol. Ao chegar em Sevilha, o atacante foi recebido com festa dos torcedores béticos na saída do aeroporto. Veja o vídeo abaixo:
Relacionadas
- Futebol Internacional
Nottingham Forest anuncia contratação de Cuiabano, ex-Botafogo
Futebol Internacional01/09/2025
- Fora de Campo
Torcedores enlouquecem com anúncio de novo reforço no Liverpool: ‘Um monstro’
Fora de Campo01/09/2025
- Futebol Internacional
Alexander Isak é anunciado e se torna a maior contratação da história do Liverpool
Futebol Internacional01/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na temporada passada, Antony chegou a atuar emprestado com a camisa do Betis na segunda metade de 2024/2025. O brasileiro foi uma das peças chaves da equipe de Manuel Pellegrini, que chegou à final da Conference League e se classificou para a Europa League via La Liga.
Com o fim do empréstimo junto ao Betis, Antony retornou à Inglaterra, mas não estava nos planos de Rúben Amorim e do Manchester United. O atleta estava treinando de forma separada do elenco e não havia sido relacionado para os jogos dos Diabos Vermelhos na temporada.
O retorno de Antony ao Betis também tem relação com o desejo do jogador em voltar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026. O atleta chegou a ser convocado por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, mas ficou de fora da lista dos duelos contra Chile e Bolívia.
Passagem de Antony pelo Betis
Em apenas seis meses no Betis, Antony deixou saudades ao retornar à Inglaterra e ao Manchester United. Em 26 partidas com o clube espanhol, o atacante marcou nove gols e distribuiu cinco assistências, tendo um impacto enorme na equipe.
Nas redes sociais, Antony divulgou um trecho de um documentário pessoal produzido pela 4Content, que irá sair nas próximas semanas, em que fala sobre o retorno ao Betis. No vídeo, o meia Isco, que se recupera de uma lesão, também comenta sobre a importância do brasileiro no elenco.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias