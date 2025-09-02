Reforço do Betis, Antony recorda período no United: ‘Chorando’
Brasileiro assina contrato até 2030 com clube espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
Reforço do Betis, Antony recordou os últimos meses em que retornou ao Manchester United, enquanto não era negociado em definitivo com o clube espanhol. Em coletiva, o brasileiro revelou a tensão até mesmo em seus familiares, mas agradeceu o esforço para retornar à Sevilha.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Estava ansioso todos os dias. Deixei muito claro que minha primeira opção era o Betis, não havia outra opção. Falei com minha mãe e minha irmã no Brasil, estavam chorando, porque o que aconteceu em Manchester foi muito difícil. São coisas que ficam no passado e estamos aqui.
No Betis, Antony espera elevar seu nível de jogo e retornar à Seleção Brasileira visando a disputa da Copa do Mundo. Em meio ao período inativo, o jogador ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.
- É um ano muito importante para mim e para o Betis. Tem Copa do Mundo, voltei à Seleção como jogador do Betis. Sempre me exijo muito, pois sei que posso dar mais. Tentarei ser melhor do que na temporada passada. É um ano muito importante
Nos próximos dias, Antony irá se preparar sob comando de Manuel Pellegrini para estar à disposição do Betis no duelo com o Levante, no domingo (14). Em quatro partidas disputadas, o clube soma apenas uma vitória na competição.
Passagem de Betis pelo Antony
No primeiro semestre, Antony atuou emprestado com a camisa do Betis e fez muito sucesso com o clube espanhol. Em 26 partidas com o clube espanhol, o atacante marcou nove gols e distribuiu cinco assistências, além de ter sido vice-campeão da Conference League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias