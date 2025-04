Antony manda recado para o Barcelona: ‘Não é impossível vencer’

Vivendo momento mágico no Real Betis, Antony está confiante na temporada do clube. Antes do confronto da equipe contra o Barcelona, o brasileiro mandou um recado ao time do compatriota Raphinha, afirmando que reconhece a qualidade da equipe, mas que acredita que não é impossível vencer o clube, pois já saiu vitorioso contra o Real Madrid.

Real Betis e Barcelona se enfrentam no sábado (5) por La Liga. Apesar de estar confiante, Antony admite que será um confronto desafiador:

- Sim, é uma partida difícil. Sabemos da qualidade do Barcelona, mas temos que trabalhar duro. Como eu disse, temos que estar preparados. Não é impossível porque ganhamos do Real Madrid.

Antes do confronto, o Barcelona tem uma partida importante pelo jogo de volta da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid.

Antony vive ótimo momento no Real Betis

A mudança de ares para a Espanha fez Antony crescer de rendimento. Em reconhecimento, a diretoria do Betis deixou claro que pretende renovar seu empréstimo. O principal desafio, porém, é a parte financeira. O meia Isco, ex-Real Madrid, até sugeriu uma "vaquinha" para garantir que o atacante siga no time.

Antony e Isco pelo Real Betis (Foto: Reprodução/Bétis)

Em uma entrevista, Antony falou sobre sua adaptação no Betis e revelou que sentia que precisava dessa mudança após passar por "coisas ruins" no Manchester United. O jogador também comentou que a cidade de Sevilha tem um clima que lembra o Brasil.

- Precisava me encontrar comigo mesmo e ser feliz. A cada dia que passa, creio que tomei a melhor decisão que poderia ter tomado. Aprendi muitas coisas boas no Manchester United, mas também passei por muitas coisas ruins - contou, acrescentando:

- Sevilha me lembra o Brasil em muitas coisas. O sol, a comida, as pessoas... Isso é muito importante para quem vem do Brasil. Estou muito ansioso (para o clássico). As pessoas dizem que é muito importante, que é uma partida muito grande.