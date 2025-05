Ele fez de novo. Antony brilhou neste domingo (4) na vitória do Real Betis por 2 a 1 Espanyol, válida pela 34ª rodada da La Liga. Com golaço de fora da área nos acréscimos, o brasileiro tirou o empate do placar e deu mais três pontos aos Verdiblancos.

Em jogo disputado no RCDE Stadium, o Espanyol fez valer da vantagem em casa para abrir o placar aos 28' , com o atacante Roberto Fernández. A equipe segurou a pressão adversária por 80 minutos em campo, mas o Betis conseguiu o empate com Giovanni Lo Celso, que arrancou com a bola no pé, driblou três jogadores e finalizou de trivela no canto esquerdo do goleiro.

No tempo extra, o iluminado Antony pegou uma bola rebatida pela defesa na ponta direita do campo de ataque. Gingou, puxou para a perna canhota e acertou um chute de rara felicidade na gaveta para legitimar a virada dos visitantes. Na comemoração, os companheiros de time seguiram com a mão na cabeça, sem acreditar no lance.

Agora, ele tem sete gols e quatro assistências com a camisa do Betis. Ao final da partida entre Espanyol e Betis, Antony foi eleito o melhor jogador em campo. Confira os números dele em campo e na trajetória completa na Espanha:

⚽️ 1 gol (da vitória aos 90')

🎯 4/5 finalizações no gol (1º do jogo!)

💪 8/12 duelos ganhos (1º do jogo!)

✅ 41/49 passes certos (84%)

👊 5 faltas sofridas (!)

🆚 2 desarmes

⤴️ 2 interceptações

⚔️ 20 jogos (13V-4E-3D!)

⚽ 7 gols

🅰️ 4 assistências

🅿️ 11 participações em gol

⏰ 151 mins p/ participar de gol

🧠 12 grandes chances criadas (!)

🔑 40 passes decisivos (!)

💨 29 dribles certos

👊 31 faltas sofridas

💯 Nota Sofascore 7.51

Momento mágico de Antony no Betis ✨

Durante a semana, o ex-São Paulo já havia marcado em cenário continental. Aos 19 minutos, Antony recebeu na entrada da área e finalizou. A defesa italiana bloqueou, mas na sobra, com a perna ruim, o brasileiro emendou um chute forte no ângulo de David De Gea, marcando um golaço e ampliando para 2 a 0.