Antony marca golaço e é protagonista na vitória do Real Betis

O Real Betis venceu a Fiorentina por 2 a 1, nesta quinta-feira (1º), em jogo válido pela semifinal da Conference League. A partida aconteceu no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha. Os gols do time da casa foram marcados por Ezzalzouli, aos seis minutos, e Antony, que anotou um golaço aos 64. Ranieri descontou para a Fiorentina aos 72.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Este foi o primeiro confronto entre os clubes pela semifinal. A partida de volta acontecerá na próxima quinta-feira (8), na Itália. Com a vitória, o Real Betis leva vantagem no confronto, mas terá de encarar a pressão da torcida da Fiorentina, que decidirá o jogo em casa.

continua após a publicidade

Real Betis x Fiorentina: como foi o jogo?

A partida começou de forma eletrizante. Logo aos seis minutos, Ezzalzouli abriu o placar para o Real Betis com um chute potente que explodiu na trave antes de cruzar a linha. O gol gerou dúvidas, mas foi confirmado após revisão do VAR. Depois do início intenso, o ritmo da partida diminuiu, com as duas equipes adotando uma postura mais cautelosa. O primeiro tempo foi equilibrado, com poucos espaços e ritmo travado, mas o Betis, apoiado pela torcida, foi quem mais levou perigo ao gol da Fiorentina e terminou a etapa inicial com mais finalizações.

➡️Ídolo revela encontro constrangedor com dono do Chelsea: ‘Não sabia quem eu era’

Fiorentina e Real Betis no confronto válido pela semifinal da Conference League (Foto: Divulgação/Instagram)

Na segunda etapa, o jogo ganhou em intensidade. As equipes passaram a arriscar mais, criando chances claras de gol. O Betis continuou com mais volume ofensivo, mesmo controlando o jogo com inteligência. Aos 19 minutos, Antony recebeu na entrada da área e finalizou. A defesa italiana bloqueou, mas na sobra, com a perna ruim, o brasileiro emendou um chute forte no ângulo de David De Gea, marcando um golaço e ampliando para 2 a 0.

continua após a publicidade

A Fiorentina não se abateu e reagiu rapidamente. Aos 72 minutos, Ranieri apareceu bem após jogada trabalhada e marcou para os italianos, diminuindo a diferença. O gol reacendeu a partida nos minutos finais, mas o placar não mudou. O duelo terminou em 2 a 1 para o Betis, que leva vantagem mínima para o confronto decisivo no Estádio Artemio Franchi, em Florença.