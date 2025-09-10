O presidente do São Paulo explicou a negociação frustrada com Marcos Leonardo no São Paulo. Até os últimos minutos da janela de transferência, o jogador e seu staff insistiram com o Al-Hilal para tentar uma liberação com empréstimo ao Tricolor Paulista. Em entrevista à ESPN, Julio Casares falou sobre frustração com "vazamento inadequado" das negociações.

continua após a publicidade

De acordo com suas palavras, isso foi o que teria frustrado os planos do Tricolor. Na resposta, agradeceu o esforço dos empresários e do próprio jogador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Quero aproveitar este momento para agradecer ao Marcos Leonardo e ao empresário. Ele deixou bem claro que queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos da dificuldade de investimento, não tínhamos como entrar em uma aventura financeira. O grande problema foi o vazamento inadequado, em um momento em que a negociação ainda estava em curso. A partir disso, ficou quase impossível - disse.

continua após a publicidade

Segundo Julio Casares, o Al-Hilal ficou pressionado com a exposição das conversas. Neste intervalo de tempo, chegou a receber outras propostas, mas Marcos Leonardo queria jogar mesmo no São Paulo. Após a informação que a liberação não teriam valores envolvidos, o jogador passou a ser bastante sondado por times de todo o mundo.

- Você tem um clube árabe, um chinês, e a informação que sai é de que vai liberar de graça. Aí o clube lá vê outra proposta com dinheiro. E agora, vai liberar de graça? O vazamento precoce foi terrível para nós. O James Rodríguez não teve vazamento. O próprio Lucas foi de extrema discrição. Esse é o segredo de um bom negócio. Mas vazou, atrapalhou e virou novela - disse.

continua após a publicidade

- O São Paulo agiu de maneira responsável e lutou junto com o atleta para que fosse viabilizado. Mas o número era tão vultuoso que não cabia. O São Paulo foi até onde dava, porque o jogador brigou muito. Até o momento do vazamento, era mais possível. A partir dele, ficou quase impossível - completou.

Marcos Leonardo foi assunto até os últimos minutos da janela (Foto: Federico PARRA / AFP)

Desejo do São Paulo, Marcos Leonardo está perto de defender novo clube na temporada

Sem ser inscrito na Liga Saudita e somente registrado para disputar a Champions League Asiática, Marcos Leonardo pode ser emprestado a outro time da Arábia. O Al-Hilal pretende emprestar o jogador ao NEOM até o fim da temporada. Já existe, inclusive, um acordo entre as partes.

A única pendência é o aval do técnico Simone Inzaghi. No entanto, como Marcos Leonardo não foi inscrito para o Campeonato Saudita devido ao número de estrangeiros, a expectativa é que o empréstimo deva ser concretizado em breve, já que a janela saudita fecha no dia 10 de setembro.



