Em alta na MLS, Evander foi um dos principais nomes do FC Cincinnati em 2025. Em seu primeiro ano pelo clube, o meia brasileiro ajudou a equipe a chegar aos playoffs e terminou a temporada como capitão do Time das Estrelas da liga. Em entrevista ao Lance!, o jogador destacou a satisfação com o momento vivido nos Estados Unidos, mas evitou descartar uma possível mudança de mercado.

Durante o evento de encerramento do projeto Craque do Amanhã, realizado nesta segunda-feira (22), no Rio de Janeiro, Evander, ex-Vasco, comentou sobre a temporada de estreia pelo Cincinnati e a possibilidade de transferência.

– Foi o meu primeiro ano no Cincinnati, fiz uma temporada muito boa, fiquei muito feliz com o que eu produzi durante essa temporada. É um time forte, é um time que chega sempre nas finais, é um time que está sempre buscando título, que quer inovar, gosta de mudança. Mas no futebol a gente nunca sabe, as coisas podem acontecer de uma hora para outra. Estou vivendo o dia-a-dia e vamos ver o que vai acontecer – disse o jogador.

Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami (Foto: Andy Lyons/AFP)

Evander esteve na mira de clubes brasileiros

O bom momento de Evander na MLS também despertou o interesse de clubes do futebol brasileiro em janelas recentes. Ainda quando defendia o Portland Timbers, entre o fim de 2024 e o início de 2025, o meia esteve no radar de equipes da Série A, com Palmeiras e Flamengo entre os clubes que buscaram informações sobre sua situação contratual.

As sondagens, no entanto, não avançaram. O Portland Timbers fazia jogo duro, estipulava valores elevados e não demonstrava interesse em negociar o jogador naquele momento. Em meio a esse cenário de monitoramento, Evander acabou acertando sua transferência para o FC Cincinnati, onde se consolidou como um dos principais nomes da MLS.

