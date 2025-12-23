menu hamburguer
Futebol Internacional

Técnico do Liverpool lamenta cirurgia e grave lesão de reforço milionário

Centroavante não tem previsão de retorno aos gramados

Técnico do Liverpool, Arne Slot lamentou a cirurgia de Isak por conta de uma grave lesão sofrida pelo atacante na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, no sábado (20). O centroavante sueco machucou o tornozelo esquerdo e sofreu uma fratura na fíbula, o que coloca em dúvida sua presença na temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Será uma longa recuperação. Alguns meses. Ele está muito frustrado, assim como a gente. Vem sendo um período difícil e desafiador para ele - lamentou Arne Slot.

Na sequência, Arne Slot comentou sobre o início complicado de Isak no Liverpool após um grande investimento dos Reds. O sueco se tornou a 3ª transferência mais cara do futebol ao sair do Newcastle para um rival da Premier League em uma negociação marcada por muita turbulência.

- Ele foi para um novo clube e quando você assina com uma nova equipe, você está empolgado para mostrar suas qualidades imediatamente, mas era simplesmente impossível. Se você não estiver treinando por três, quatro meses em um alto nível com seu time e jogando nessa liga... Aqui você precisa estar no seu melhor nível para ter um impacto. Não houve pré-temporada (para Isak), mas jogos, jogos e jogos. Quase não temos tempo para treinar, então sabíamos que levaria tempo para ele e é por isso que ele teve tanto azar. Todos vimos contra o West Ham e Tottenham que ele estava cada vez mais próximo de ser aquele jogador do Newcastle.

Sem Isak, o Liverpool volta a campo diante do Wolverhampton, neste sábado (27), pela 18ª rodada da Premier League. Após um início ruim, a equipe de Arne Slot se recuperou na classificação, ocupa a 5ª colocação e briga por uma vaga na próxima Champions League.

Isak desfalca Liverpool e Suécia

Sem previsão de retorno, Isak corre o risco de desfalcar o Liverpool até o fim da temporada, mas também a Suécia. A seleção nórdica está na repescagem das Eliminatórias da Europa e ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

