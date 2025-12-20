menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Com presença de Rayan e outros nomes, evento reunirá craques em jogo festivo no Parque Olímpico

Projeto chamado "Craque do Amanhã" levará 1000 crianças à celebração; Everton Ribeiro e PH Ganso também estão confirmados

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
13:52
Última edição do Craque do Amanhã (Foto: Divulgação)
imagem cameraÚltima edição do Craque do Amanhã (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Já virou tradição. Com direito a grandes craques do futebol, ícones musicas e personalidades da Internet, o projeto socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo e Formando Campeões-Nova União, encerram as atividades de 2025 com uma super festa na próxima segunda-feira (22) na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O Lance! fará a cobertura especial do evento, que também terá transmissão do Sportv. ▶️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

A partir das 17h (de Brasília), cerca de mil alunos poderão acompanhar os encontros festivos. O primeiro duelo será entre "Amigos do Sorriso Maroto" e "Amigos do Revelação", dois dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil.

Em seguida, às 19h, inicia o jogo "Amigos do Craque", que reunirá grandes nomes do futebol brasileiro como Everton Ribeiro, PH Ganso, Rayan, Marlon Freitas, entre outros. Para finalizar, às 21h, astros da música brasileira sobem ao palco para celebrar com as criançada.

continua após a publicidade

O Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.

Crianças do projeto Craque do Amanhã na edição de 2024 (Foto: Reprodução)
Crianças do projeto Craque do Amanhã na edição de 2024 (Foto: Reprodução)

O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.

continua após a publicidade

Participam da ação alunos do Craque do Amanhã das unidades de Neves e Arsenal, em São Gonçalo, além de Caxias e Santa Isabel, cidade paulista do padrinho do projeto, Éverton Ribeiro. Alunos da Escola de Lutas José Aldo, que atua no bairro Jockey, em São Gonçalo, também participam, além do alunos do projeto Formando Campeões- Nova União, que oferece gratuitamente aulas de jiu-jitsu em São Januário.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias