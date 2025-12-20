Com presença de Rayan e outros nomes, evento reunirá craques em jogo festivo no Parque Olímpico
Projeto chamado "Craque do Amanhã" levará 1000 crianças à celebração; Everton Ribeiro e PH Ganso também estão confirmados
Já virou tradição. Com direito a grandes craques do futebol, ícones musicas e personalidades da Internet, o projeto socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo e Formando Campeões-Nova União, encerram as atividades de 2025 com uma super festa na próxima segunda-feira (22) na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O Lance! fará a cobertura especial do evento, que também terá transmissão do Sportv. ▶️Clique para assistir no Sportv
A partir das 17h (de Brasília), cerca de mil alunos poderão acompanhar os encontros festivos. O primeiro duelo será entre "Amigos do Sorriso Maroto" e "Amigos do Revelação", dois dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil.
Em seguida, às 19h, inicia o jogo "Amigos do Craque", que reunirá grandes nomes do futebol brasileiro como Everton Ribeiro, PH Ganso, Rayan, Marlon Freitas, entre outros. Para finalizar, às 21h, astros da música brasileira sobem ao palco para celebrar com as criançada.
O Craque do Amanhã
Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 5 mil pessoas.
O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Laboratório B-Braun, Grupo Burguês, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Suall Piscinas, Google, Sportv, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, ArcelorMittal, Saint-Gobain, Águas do Rio, Light, Diffucap, Casa do Alemão, Vinícola Galiotto e Club Med.
Participam da ação alunos do Craque do Amanhã das unidades de Neves e Arsenal, em São Gonçalo, além de Caxias e Santa Isabel, cidade paulista do padrinho do projeto, Éverton Ribeiro. Alunos da Escola de Lutas José Aldo, que atua no bairro Jockey, em São Gonçalo, também participam, além do alunos do projeto Formando Campeões- Nova União, que oferece gratuitamente aulas de jiu-jitsu em São Januário.
