O Barcelona prepara uma festa para seus torcedores após a partida contra o Villarreal, que marcará o último jogo da temporada, para comemorar o título de La Liga, conquistado na última quinta-feira. No entanto, a festa do elenco pode se transformar em despedida para um deles: o camisa 10, Ansu Fati.

Por não ter um bom ano e com poucas partidas disputadas, mesmo com a confiança demonstrada por Hansi Flick durante a temporada, o atacante deve ser negociado. Caso isso se concretize, o jogo deste domingo no Estádio Olímpico Lluís Companys pode ser o último de Ansu Fati diante da torcida do Barcelona.

No entanto, o baixo rendimento do camisa 10 do Barcelona não é novidade. Em janeiro de 2024, por exemplo, ele foi emprestado ao Brighton em busca de novas oportunidades, mas a transferência acabou fracassando porque o clube inglês se recusou a mantê-lo.

Na temporada atual, Ansu não quis ser emprestado, embora tenha jogado muito pouco antes das férias de Natal, e optou por seguir defendendo o Barcelona até o fim dos torneios. Neste cenário, a tendência é que a diretoria opte por negociá-lo novamente.

Jorge Mendes, o agente do jogador de 22, está ciente da falta de espaço no elenco catalão e já começou a buscar um destino para ele, segundo o "Marca".

Ansu Fati pelo Barcelona

Ansu Fati fez sua estreia pelo Barcelona na temporada 19/20, quando teve um ano espetacular: 33 partidas disputadas e oito gols marcados. Ele seguiu desta forma na temporada seguinte até se lesionar em uma partida contra o Betis.

Desde então, após ser submetido a quatro cirurgias, Ansu Fati nunca voltou a ser o jogador que era no início pelo Barcelona. O atacante não conseguiu recuperar o nível que tinha nos primeiros anos e corresponder aos investimentos feitos pelo clube.

Temporada de Ansu Fati pelo Barcelona (Foto: ChatGPT)

Onde assistir Barcelona x Villarreal

Barcelona e Villarreal se enfrentam em duelo válido pela 37ª rodada de La Liga. A partida acontece neste domingo (18), no Estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

