Barcelona e Villarreal se enfrentam em duelo válido pela 37ª rodada de La Liga. A partida acontece neste domingo (18), no Estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP), às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming).

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Villarreal por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Villarreal

37ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: domingo, dia 18 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: José Luis Munuera Monteiro (árbitro); Íñigo Prieto López e Antonio Ramón Martínez Moreno (auxiliares); David Cambronero González (quarto árbitro)

📺 VAR: Javier Alberola Rojas (VAR1) e Israel Bárcena Rodríguez (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczęsny; Fort, Cubarsí, Inigo Martinez e Gerard Martín (Alejandro Balde); De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Fermín López e Ansu Fati; Pau Victor.

❌ Desfalques: Bernal, Ferran Torres e Koundé

❓ Dúvidas: Ronald Araújo.

🟡🔵 Villarreal (Técnico: Marcelino)

Luiz Júnior; Navarro, Foyth, Logan Costa e Pedraza; Perejo e Pape Gueye; Pepe, Baena e Pipo; Ayoze Pérez.

❌ Desfalques: Thierno Barry e Raul Albiol.

❓ Dúvidas: Ilias Akhomach.

