Haaland renova com Manchester City até 2034

Erling Haaland renovou seu contrato com o Manchester City até junho de 2034, conforme anunciado nesta sexta-feira (17). Além da extensão do vínculo do atacante norueguês com o clube inglês, a renovação também remove todas as cláusulas de rescisão do acordo anterior. Os termos financeiros ainda não foram divulgados. A informação é do site "The Athletic".

Anteriormente, Haaland estava ligado ao City até 2027, com rumores frequentes sobre o interesse de grandes clubes europeus. Este acordo assegura sua estadia no Manchester City até ele completar 34 anos, oferecendo estabilidade para o jogador e para o time.

O atacante expressou sua felicidade com a renovação, agradecendo ao técnico Pep Guardiola, à equipe técnica e aos colegas de equipe por seu apoio:

- Estou muito feliz por ter assinado meu novo contrato e poder passar ainda mais tempo neste grande clube. Quero agradecer ao Pep (Guardiola), sua comissão técnica, meus companheiros e todos no clube, pois me ajudaram muito nos últimos anos. Quero continuar me desenvolvendo, trabalhando para ficar melhor e fazer o meu melhor para nos ajudar a alcançar mais sucessos - afirmou Haaland.



Desde sua chegada ao Manchester City em 2022, vindo do Borussia Dortmund por uma taxa de transferência de 60 milhões de euros, Haaland se tornou uma presença dominante no ataque. Com 111 gols em 126 jogos, sua contribuição foi crucial para o City conquistar cinco títulos importantes, incluindo duas Premier Leagues, uma Champions League, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa.

Haaland e Savinho foram destaques na vitória do Manchester City contra o West Ham (Foto: Reprodução)

