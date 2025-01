Motivo da crise? Técnico do City, Guardiola vive momento delicado fora de campo

Multicampeão pelo Manchester City, o técnico Pep Guardiola estaria enfrentando um momento delicado na vida pessoal. De acordo com o jornal espanhol "El Periodico", o treinador estaria se divorciando da jornalista Cristina Serra, com quem se relacionou por 30 anos.

continua após a publicidade

➡️ Vídeo de Pep Guardiola destratando jovens torcedores viraliza na web; veja

Guardiola e Cristina Serra se casaram em um cerimônia pequena, em 2014, mas já viviam juntos desde 1994. Segundo o veículo, nos últimos anos, a jornalista voltou para a Espanha com uma das três filhas do casal. A decisão de encerrar o casamento teria sido tomada em dezembro.

Tetracampeão seguido da Premier League, e vencedor da Champions League há dois anos, o Manchester City vive temporada irregular na Europa. No Campeonato Inglês, o clube é apenas o 6º colocado, com 35 pontos, e na Liga dos Campeões, ocupa apenas a 22ª posição, com oito. Nesta terça (14), a equipe empatou em 2 a 2 com o Brentford.

continua após a publicidade

➡️ Manchester City cede o empate para o Brentford e se distancia do G-4

Carreira de Pep Guardiola

Guardiola começou a carreira no Barcelona, em 2008, e conquistou 14 títulos no clube catalão. Em 2013, assumiu o Bayern de Munique, onde ficou por três anos e levantou sete taças. Desde 2016 no Manchester City, o espanhol conquistou 18 títulos na equipe inglesa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas