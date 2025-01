Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira é cotado para seguir na titularidade em confronto desta quinta-feira (9). O Fulham recebe o Watford, às 16h45 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra no Craven Cottage, em Londres (ING). Apesar de ter iniciado no banco no último jogo do clube inglês, o meia deve voltar para o time principal contra os Hornets.

➡️ Mercado da Bola: Palmeiras aguarda Andreas Pereira, mas avalia outros reforços

Entenda a situação entre Andreas Pereira e Palmeiras

Sem acordo assinado, Palmeiras continua na luta para contratar Andreas Pereira como novo reforço para temporada de 2025. A proposta do Verdão pelo meia segue a mesma desde o início das negociações, em dezembro de 2024, com valor em torno de 20 milhões de euros (R$ 128 milhões) mais as possíveis bonificações por metas concluídas.

Andreas Pereira tem contrato válido até junho de 2026 com o Fulham, que já negou propostas do Olympique de Marselha, da França, e do Nottingham Forest, também da Inglaterra. Com o Palmeiras, no entanto, as conversas acontecem desde o final do ano passado e a diretoria alviverde, agora, espera uma decisão da equipe inglesa para seguir no mercado da bola.

Confira as informações do jogo de Andreas Pereira

✅ FICHA TÉCNICA

FULHAM X WATFORD

3ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Diop, Cuenca, Sessegnon; Andreas Pereira, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Muniz.



WATFORD (Técnico: Tom Cleverley)

Bond; Porteous, Pollock, Sierralta; Andrews, Kayembe, Sissoko, Louza, Ngakia; Bayo, Baah.

