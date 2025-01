Real Madrid perde titular de última hora contra o Mallorca; veja escalação

O Real Madrid enfrenta o Mallorca pela semifinal da Supercopa da Espanha nesta quinta-feira (9), às 16h (de Brasília) no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita. Luka Modrić, camisa 10 dos Blancos, está fora da partida por conta de uma infecção viral.

Assim, Arda Güler, Dani Ceballos e Brahim Díaz passam a ser importantes opções para substituir Modrić no confronto. Na temporada 2024/25, o croata é uma peça chave na repoisção do elenco, saindo do banco de reservas no segundo tempo das partidas.

Na La Liga, Modrić disputou 19 jogos, com sete aparições no time titular. Além disso, o meia atuou seis vezes pela Champions League, uma na Copa do Rei e outra na Supercopa da Espanha. Aos 39 anos, ele completa 13 anos de Real Madrid, com 41 gols e 90 assistências em 562 partidas, além de 28 títulos conquistados.

Modrić marcou na última partida do Real Madrid, contra o Deportivo Minera, por 5 a 0 (Foto: Reprodução/Instagram)

Barcelona na final?

Na outra semifinal, o Barcelona garantiu vaga na decisão da Supercopa da Espanha após vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0. Os gols do triunfo da equipe catalã foram marcados por dois jogadores revelados nas categorias de base do time: Gavi e Lamine Yamal.