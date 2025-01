Bellingham vive novo affair com cantora latina, afirma jornal Marca

Segundo informações do jornal "Marca", Jude Bellingham, astro do Real Madrid, tem sido alvo de atenção não só por sua performance em campo, mas também por sua vida amorosa. A jornalista espanhola Laura Roige revelou que o jogador de 21 anos estaria em um relacionamento com a cantora espanhola Aitana, de 25 anos.

continua após a publicidade

➡️Esposa de Vitor Roque faz forte desabafo sobre casamento: ‘Fui ingênua’

Jude Bellingham em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Aitana, conhecida por sua ascensão à fama após ser premiada como Melhor Artista Espanhola no "MTV Europe Music Awards" em 2021, foi vista diversas vezes no estádio Santiago Bernabéu apoiando Bellingham. A interação entre os dois nas redes sociais, marcada por trocas de curtidas e comentários, fortalece as suspeitas de um romance entre eles.

Esta informação vem à tona após especulações anteriores que o vinculavam à modelo holandesa Laura Celia Valk, que recentemente confirmou estar solteira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Até o momento, nem Bellingham nem Aitana confirmaram publicamente seu relacionamento, mantendo a privacidade sobre suas vidas pessoais. No entanto, a presença constante da cantora nos jogos e a interação entre os dois nas redes sociais continuam a alimentar as especulações sobre a natureza de seu relacionamento.