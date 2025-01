Após classificação, treinador do Barcelona celebra virada de chave em 2025

O Barcelona parece ter virado a chave dos resultados ruins na reta final de dezembro. O triunfo contra o Athletic Bilbao, por 2 a 0, pela Supercopa da Espanha, assegurou vaga na decisão ao time culé e reforçou a força do elenco para a disputa dos títulos na temporada 2024-25.

continua após a publicidade

➡️ La Masia decide, e Barcelona está na final da Supercopa da Espanha

Após a vitória, Hansi Flick, treinador da equipe, celebrou o início de uma sequência positiva na temporada. Antes da virada do ano, o Barcelona somava duas derrotas consecutivas e chegou a perder a liderança de La Liga no último confronto do ano, após perder para o Atlético de Madrid, em casa. Para o alemão, a oscilação dos atletas deve ser encarada com normalidade.

— Somos uma equipa jovem e temos que aprender muito. Fizemos um grande jogo e depois do intervalo vencemos o Barbastro e o Athletic, sem sofrer gols, e isso é muito importante. Acho que merecemos o resultado. Em alguns momentos não dominamos como de costume, mas estou feliz. O objetivo era chegar à final.

continua após a publicidade

Lamine Yamal e Pablo Gavi, do Barcelona, comemoram gol contra o Athletic Bilbao (Foto: Fadel Senna/AFP)

O goleiro também valorizou a participação de Wojciech Szczęsny, goleiro polonês que desistiu da aposentadoria para reforçar o Barcelona nesta temporada. O arqueiro disputou o segundo jogo consecutivo e não foi vazado.

Em resumo, o dia foi de vitórias para o Barcelona. Antes da partida, uma nova reviravolta agitou o cenário no caso Olmo-Victor. A dupla de jogadores estava impedida de ser regularizada para atuar com a camisa blaugrana em La Liga, porém, o Conselho Superior de Esportes (CSD), concedeu uma medida cautelar que permite ambos jogarem a decisão da Supercopa da Espanha, diante de Real Madrid ou Mallorca, que se enfrentam nesta quinta-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional