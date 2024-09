Courtois revela quem é o jogador mais ‘rabugento’ do Real Madrid

Courtois é goleiro do Real Madrid e da Seleção Belga (Foto: Divulgação/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 16:18 • Madri (ESP)

Thiabut Coustois, atual defensor da Seleção Belga e do Real Madrid, é conhecido por ser um dos melhores goleiros do mundo. Recentemente, o jogador de 32 anos voltou a fazer transmissões ao vivo na Twitch e, dessa vez, em uma entrevista com o streamer espanhol Ibai Llanos. Craque consolidado do Real Madrid, o belga comentou sobre seus companheiros e divulgou quem é o mais "rabugento" entre eles.

Durante a pandemia do Covid-19, o fenômeno das "lives" estouraram, assim, Courtois entrou nesse mundo de transmissões. Na época, era comum o goleiro compartilhar suas partidas em jogos de videogames e onlines com o público virtualmente.

O futebol voltou com toda sua força após o fim do confinamento, o que acabou com a grande frequência de aparições online do goleiro. No entanto, alguns momentos ainda são registrados e compartilhados, como a transmissão em conjunto com Ibai, que virou um grande bate-papo, em que o belga respondeu a várias perguntar do streamer.

Ao ser questionado sobre quem seria o mais "mal-humorado" do Real Madrid, o goleiro não escondeu sua opinião sobre um dos defensores do clube espanhol.

- Depende, acho que sobretudo quando jogamos jogos pequenos, o Carva é uma pessoa que gosta de provocar, quando ganha provoca ainda mais e quando perde não se pode falar com ele. Acho que é um pouco a mentalidade de quem está a ganhar, depois quando falhamos passes eles não dizem nada, mas quando falham dois ou três, dizem-nos para mudarmos de atitude. - comentou o belga.

Além da pergunta sobre seus companheiros, durante a transmissão, o goleiro respondeu diversas questões sobre sua própria vida, como o momento atual no Real Madrid e outros mais difíceis de sua carreira no futebol.