Vini Jr., Bellingham e Mbappé vivem ‘caos’ interno no Real Madrid, afirma jornal

Mbappé, atacante do Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 03:15 • Madri (ESP)

O Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1 na estreia pela Champions League 2024-25. A partida teve alguns fatores de destaque, como os primeiros gols de Endrick e Mbappé pelo time na competição, e a boa atuação de Rodrygo na criação de jogadas. Porém uma cena envolvendo Jude Bellingham, meia dos Blancos, chamou atenção da mídia espanhola.

+ Endrick rebate zoação do elenco do Real Madrid após vitória na Champions

+ Ancelotti rasga elogios a Endrick após gol do brasileiro na Champions: ‘Muito corajoso’

Durante a checagem do VAR com relação ao pênalti marcado para o Real Madrid no primeiro tempo, o britânico ficou com a bola do jogo debaixo dos braços, postura comum aos cobradores. E qual a razão da atitude ser um problema? De acordo com o jornal MARCA, da Espanha, além de Vini Jr. e Mbappé, Bellingham também deseja ser um dos batedores de pênalti da equipe.

Jude Bellingham em ação com a camisa do Real Madrid, contra o Stuttgart (Foto: Thomas Coex/AFP)

Antes de temporada começar, Carlo Ancelotti, treinador do time, fugiu de uma decisão clara sobre o assunto: ele deixou que o brasileiro e o francês decidissem conforme as oportunidades aparecessem. Inclusive, contra o Real Betis, pelo Campeonato Espanhol, Vini deixou Mbappé cobrar o pênalti que fechou o placar de 2 a 0 no Santiago Bernabéu.

É verdade que a arbitragem de vídeo manulou a marcação de Halil Umut Meler, porém, a atitude indicou que a liberdade imposta pelo treinador italiano pode ter gerado mais um concorrente para o posto. O jornal espanhol afirmou que o Real Madrid vive um "caos" com a indefinição da questão. Entretanto, a decisão, até então, não gerou problemas: Vini e Mbappé dividiram os quatro cobranças que o time teve na temporada, com dois gols para cada.

Após o triunfo na estreia da Champions League, o time espanhol encara o Espanyol, pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional