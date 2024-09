Bellingham responde declaração de Rodrygo sobre protagonismo no Real Madrid

Jude Bellingham, meia do Real Madrid e da Seleção Inglesa (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 18:29 • Redação do Lance!

Jude Bellingham, meia do Real Madrid e da seleção da Inglaterra, deu uma resposta ao atacante Rodrygo após a vitória por 3 a 1 diante do Stuttgart, pela 1 ª rodada da Champions League 2024-25. Na postagem pós-jogo do brasileiro, o companheiro de equipe fez um comentário bem-humorado que relembrou uma polêmica recente.

+ Courtois revela quem é o jogador mais ‘rabugento’ do Real Madrid

-Apenas os tolos esquecem do R - comentou Bellingham.

Bellingham responde Rodrygo no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

A publicação fez alusão a uma postagem recente de Rodrygo que o reiterava como uma das estrelas da equipe, ao lado de Bellingham, Mbappé e Vinícius, o chamado trio “BMV”. Ele apagou o comentário feito pouco tempo após a postagem.

Protagonista de temporadas regulares, o brasileiro foi autor da assistência para Kylian Mbappé marcar o primeiro gol do Real Madrid na partida pela Champions League. Recentemente, ele demonstrou insatisfação por não estar entre os 30 indicados para a Bola de Ouro 2024, mas segue com muita importância no esquema comandado por Carlo Ancelotti.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional