Jornais na Espanha vão ao delírio com gol de Endrick no Real Madrid: ‘Não há quem pare’

Endrick foi muito elogiado pela imprensa espanhola após marcar pelo Real Madrid na Champions League (Pierre-Philippe Marcou/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:55 • Madri (ESP)

O gol marcado por Endrick na estreia do Real Madrid na Champions League sobre o Stuttgart repercutiu, e muito, na Espanha. Os grandes jornais da capital não pouparam elogios ao jovem de 18 anos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No "Marca", o atleta recebeu uma nota oito devido a sua atuação por cerca de 15 minutos de jogo. Essa foi a terceira maior marca do plantel, tendo ficado atrás apenas de Courtois, que brilhou com grandes defesas, e Rodrygo.

- Difícil explicar o que acaba de fazer o brasileiro para fazer o primeiro gol de sua carreira na Champions. Contra-ataque letal do Real Madrid, eram três contra dois e decidiu chutar a 20 metros para surpreender a todos. Até Nübel ficou sem entender nada. Todos pensavam que ia passar para Vini ou Mbappé, mas 0 16 mostrou personalidade para fazer o 3 a 1.

Endrick também foi exaltado pelo jornalista Alfredo Relaño, do "As", da Espanha. O repórter foi ao delírio com a jovem promessa do Real Madrid e um dos melhores prospectos do clube.

- Endrick, entrando no final, marcou um golaço. Esse menino é tremendo, que tem a fúria de um toureiro e um canhão na perna esquerda. Ancelotti vai nos ensinando aos poucos, mas a impressão é de que não há quem pare.

Além do gol, Endrick quebrou uma marca história e tornou-se o atleta mais jovem a balançar as redes na Champions League com a camisa do Real Madrid. A promessa anotou seu segundo tento com a camisa merengue.