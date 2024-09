Endrick comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 18:55 • Madri (ESP)

A primeira noite de Champions League de Endrick pelo Real Madrid reservou ao brasileiro um momento inesquecível. No último lance do duelo contra o Stuttgart, o camisa 16 chutou de fora da área e marcou seu primeiro gol na competição, fechando a vitória espanhola por 3 a 1.

Após o duelo, o atacante comemorou não só o tento, mas o triunfo de sua equipe, que fechou o primeiro dia da competição entre os cinco melhores colocados. Além de celebrar, entregou aspas fortes ao reiterar que foi contratado para levantar troféus.

- Estou muito feliz, agradeço muito a Deus por essa noite incrível que vai ficar marcada para sempre. Se Deus quiser, ajudarei o clube a ganhar títulos. Não há dúvidas de que eu e Mbappé chegamos para isso, e creio que em todos os campeonatos vamos dar nosso máximo para erguer as taças - afirmou o ex-Palmeiras.

Este foi o segundo gol de Endrick em cinco jogos com os Merengues. Antes, já havia balançado as redes no confronto com o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, também saindo do banco.

- Como sempre falei, quero ajudar de algum jeito, fazendo gols e dando assistências. Na primeira dei o passe para o Vinícius, infelizmente ele não fez o gol, e nessa chutei e pude marcar. Estou bem tranquilo e feliz, todo o grupo me acolheu muito bem, a comissão e o staff também. Tenho pouco tempo aqui mas trabalho bastante e sempre vou trabalhar para ajudar o clube - completou o brasileiro.

Endrick beija aliança e comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução / Instagram)

Endrick estará disponível novamente para a equipe de Carlo Ancelotti no próximo compromisso. O Real Madrid volta a campo no sábado (21), às 16h (horário de Brasília), enfrentando o Espanyol no Santiago Bernabéu.