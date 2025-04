O zagueiro Lucas Maia segue em destaque na China. Neste fim de semana, o defensor brasileiro balançou as redes mais uma vez e foi peça importante na vitória do Henan FC por 3 a 1 sobre o Qingdao Hainiu, pela Superliga Chinesa. Este foi o segundo gol de Lucas nos últimos três jogos, mostrando não apenas segurança na defesa, mas também presença ofensiva decisiva.

Com o resultado, o Henan chegou a sete pontos na competição e ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela. A equipe venceu duas das últimas três rodadas e começa a dar sinais de reação na liga. A boa fase passa também pela consistência do sistema defensivo, que tem em Lucas Maia uma de suas principais lideranças dentro de campo.

— Fico muito feliz pelo gol que ajudou a equipe a se recuperar na partida e conquistar mais uma vitória. Esse já é o meu segundo aqui, então estou muito contente por poder ajudar também no ataque marcando gols. Vou seguir trabalhando muito para continuar contribuindo com a equipe da melhor forma possível, seja ajudando na defesa e também no ataque — destacou o zagueiro.

Lucas Maia comemorando gol pelo Henan FC (Foto: Reprodução/Henan FC)

Lucas Maia projeta grandes conquistas na China

Com passagem recente pelo Paysandu, onde atuou na temporada de 2024, Lucas vem se adaptando bem ao futebol chinês e projeta objetivos maiores com o Henan.

— Nas últimas três partidas conquistamos duas vitórias por 3 a 1, isso mostra que a nossa equipe tem feito boas partidas. Estamos vivendo um bom momento dentro da competição, mas ainda estamos no meio da tabela. Precisamos melhorar essa sequência, engatar algumas vitórias consecutivas pra gente poder se colocar entre os primeiros, que é o nosso principal objetivo aqui — finalizou.