menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (15/08/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (15)

Salah - Liverpool x Bilbao
imagem cameraHugo Ekitiké e Mohamed Salah comemoram gol pelo Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, da Série B do Brasileirão, das quartas de final do Brasileirão feminino e entre outros mais.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 15 de agosto de 2025)

Brasileirão Série B

Amazonas x América-MG – 20h – Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Brasileirão Feminino (quartas de final)

Corinthians (F) x Bahia (F) – 21h – Sportv

➡️Clique para assistir no Sportv

O Corinthians enfrenta o Bahia pelas quartas de final do Brasileirão feminino (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
O Corinthians enfrenta o Bahia pelas quartas de final do Brasileirão feminino (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Premier League

Liverpool x Bournemouth – 16h – ESPN e Disney+

La Liga

Girona x Rayo Vallecano – 14h – Disney+
Villarreal x Real Oviedo – 16h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

Galatasaray x Faith Karagumruk – 15h30 – Disney+

Campeonato Francês

Rennes x Olympique de Marselha – 15h45 – CazéTV

➡️Clique para assistir na CazéTV

Copa da Alemanha (32 avos)

Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen – 13h – ESPN 4 e Disney+
FC Gutersloh x Union Berlin – 13h – Disney+
Arminia Bielefield x Werder Bremen – 15h45 – Disney+

continua após a publicidade

Copa da Itália (32 avos)

Empoli x Reggiana – 13h – SportyNet (YouTube)
Sassuolo x Catanzaro – 13h30 – SportyNet (YouTube)
Lecce x Juve Stabia – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Genoa x Vicenza – 16h15 – SportyNet (YouTube)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

Real Valladolid x Ceuta – 16h30 – Disney+

Campeonato Norueguês

Stromsgodset x Bodo Glimt – 14h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Egípcio

Al Ahly x Pharco – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)

Copa da Liga Escocesa

Celtic x Falkirk – 15h45 – Canal GOAT

Brasileirão Sub-20 (semifinal)

Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 – 18h30 – Sportv
RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 – 19h – Massa Bruta TV (YouTube)

Campeonato Argentino (Clausura)

Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé – 19h – Disney+
Racing x Tigre – 21h – ESPN 4 e Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias