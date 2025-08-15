Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (15/08/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (15)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (15), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das primeiras rodadas de Premier League e La Liga, da Série B do Brasileirão, das quartas de final do Brasileirão feminino e entre outros mais.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Liverpool busca contratação de zagueiro da seleção inglesa; veja
Futebol Internacional13/08/2025
- Futebol Internacional
Ex-Flamengo, Willyan Rocha é anunciado pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes
Futebol Internacional13/08/2025
- Futebol Internacional
Newcastle se aproxima de acerto com destaque do Aston Villa
Futebol Internacional13/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 15 de agosto de 2025)
Brasileirão Série B
Amazonas x América-MG – 20h – Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Brasileirão Feminino (quartas de final)
Corinthians (F) x Bahia (F) – 21h – Sportv
➡️Clique para assistir no Sportv
Premier League
Liverpool x Bournemouth – 16h – ESPN e Disney+
La Liga
Girona x Rayo Vallecano – 14h – Disney+
Villarreal x Real Oviedo – 16h30 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
Galatasaray x Faith Karagumruk – 15h30 – Disney+
Campeonato Francês
Rennes x Olympique de Marselha – 15h45 – CazéTV
➡️Clique para assistir na CazéTV
Copa da Alemanha (32 avos)
Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen – 13h – ESPN 4 e Disney+
FC Gutersloh x Union Berlin – 13h – Disney+
Arminia Bielefield x Werder Bremen – 15h45 – Disney+
Copa da Itália (32 avos)
Empoli x Reggiana – 13h – SportyNet (YouTube)
Sassuolo x Catanzaro – 13h30 – SportyNet (YouTube)
Lecce x Juve Stabia – 15h45 – SportyNet (YouTube)
Genoa x Vicenza – 16h15 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Real Valladolid x Ceuta – 16h30 – Disney+
Campeonato Norueguês
Stromsgodset x Bodo Glimt – 14h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)
Campeonato Egípcio
Al Ahly x Pharco – 15h – Link Sport Club Podcast (YouTube)
Copa da Liga Escocesa
Celtic x Falkirk – 15h45 – Canal GOAT
Brasileirão Sub-20 (semifinal)
Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 – 18h30 – Sportv
RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 – 19h – Massa Bruta TV (YouTube)
Campeonato Argentino (Clausura)
Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé – 19h – Disney+
Racing x Tigre – 21h – ESPN 4 e Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias