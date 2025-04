O pai de Alexis Mac Allister surpreendeu ao comentar sobre uma possível transferência do jogador para o Real Madrid. Buscando substitutos para Kroos e Modric, o clube merengue estaria sondando alguns meio-campistas europeus, como Zubimendi, da Real Sociedad, e Reijnders, do Milan. A transferência do argentino para o Real era apenas um rumor, mas o pai do campeão mundial citou o clube espanhol em entrevista e alimentou os boatos.

Na busca por reforços, o Real Madrid continua monitorando a situação de meio-campistas. Zubimendi seria o principal nome na lista, porém o clube enfrenta concorrência do Arsenal, que está mais avançado na corrida pelo jogador. Já Reijnders e Mac Allister teriam sido apenas sondados até o momento. Por isso, a declaração do pai do argentino surpreendeu.

Questionado sobre os rumores de uma possível transferência do campeão mundial para o Real Madrid, o pai de Mac Allister causou apreensão entre os torcedores do Liverpool ao não negar uma negociação:

- Por enquanto, não acho que ele vá deixar o Liverpool. O tempo dirá, porém, Alexis está muito feliz onde está - afirmou, em entrevista ao canal argentino "Picado TV".

A fala teria surpreendido até mesmo o Real Madrid, que ainda não está negociando com o jogador. No entanto, a declaração pode reacender as especulações, e com a janela de transferências a um mês e meio de distância, o argentino pode estar com o caminho aberto para uma possível ida à Espanha.

Mac Allister celebra gol do Liverpool contra o Real Madrid (Foto: Oli Scarff / AFP)

Nesta temporada, Mac Allister já disputou 44 partidas pelos Reds, com seis gols marcados e quatro assistências. Ao todo, são 91 jogos com a camisa do Liverpool, marcando 13 tentos e contribuindo com 12 passes a gol em sua trajetória com o time.

Real Madrid em busca de reforços

Buscando uma reformulação, o Real Madrid já começou a se movimentar em busca de reforços para a próxima temporada. A campanha do clube tem sido aquém do esperado, marcada por lesões em seu elenco reduzido e por atuações abaixo do nível esperado de craques como Vini Jr. Diante disso, o clube tem monitorado possíveis alvos para fortalecer o elenco.

As principais lacunas que o clube deseja preencher são os setores da defesa e do meio-campo. Na linha defensiva, o Real estaria praticamente acertado com Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, e em conversas com Huijsen, do Bournemouth. Na parte central, as negociações ainda são embrionárias: o clube segue monitorando nomes como Reijnders, do Milan, Zubimendi, da Real Sociedad, e Mac Allister, do Liverpool.